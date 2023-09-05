В водных видах спорта россияне смогут выступать только в индивидуальных зачетах. Иллюстративное фото

Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

World Aquatics одновременно утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях:

  1. Без национальных флагов и гимнов.
  2. Допускаются только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине.
  3. На одной дистанции выступает только один спортсмен.

Исходя из этих критериев, сборная России по синхронному плаванию на Олимпийские игры в Париже попасть не сможет, отмечает российский спортивный телеканал Матч ТВ.

Россиян и белорусов допустили к турнирам по водным видам спорта, но с жесткими критериями

Напомним, окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже пока не принято.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт опроверг информацию о том, что Украина согласна участвовать в Олимпиаде-2024, даже если к соревнованиям допустят россиян и белорусов.

А ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже даже в нейтральном статусе.

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