Сборная Украины по компьютерной игре Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за решения Международной федерации компьютерного спорта допустить к соревнованиям Россию.

Об этом сообщают СМИ, пишущие на тему киберспорта, со ссылкой на игрока сборной Украины.

По его словам, украинская команда решила сняться прямо по ходу чемпионата — перед игрой с Индонезией.

О решении федерации о допуске россиян стало известно вчера.

Мы писали, что Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать под своим флагом и гимном.

Перед этим Федерация киберспорта Украины ввела санкции против украинцев, которые играют за российские команды.

"Да, были введены баны от Федерации киберспорта Украины против нескольких украинских киберспортсменов (продолжающих играть за РФ - Ред.), которые до сих пор не смогли понять, что в Украине идет жестокая война, которую принесли в наш дом россияне. Своими действиями спортсмены, позволяющие себе спокойно играть в одной команде с представителями страны-террориста, толерируют для всего мира действия агрессора в Украине", — заявили "Стране" в Федерации киберспорта.

Ранее мы рассказывали, как украинские игроки в командах с россиянами зарабатывают миллионы и становятся звёздами киберспорта.