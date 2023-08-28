Украинская спортсменка Виктория Рыбовалова получила золото в командном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Об этом сообщают спортивные издания.

Отмечается, что Рыбовалова заняла четвертое место в личном зачете.

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе стартовал в Баку 14 августа и продлится до 1 сентября. Там разыгрываются не только награды, но и лицензии на Олимпийские игры в Париже-2024.

Напомним, недавно президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже пока не принято. Консультации по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпиаде продолжаются.

Сейчас украинские спортсмены принимают участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при участии спортсменов из России и Беларуси как индивидуальных нейтральных атлетов.

А премьер Денис Шмыгаль пообещал, что Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если на ней будут представлены Россия и Беларусь.