Российский фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей. Возвращение к жизни после тяжелой болезни и множественных операций заняло у него 175 дней.

Видео со спортсменом публикуют Ютуб-каналы.

Появление фигуриста произошло в Сочи во время премьерного показа нового шоу Ильи Авербуха "Письма любви". В программе был заявлен номер Оксаны Домниной, жены Костомарова. По сюжету, она читает письмо от мужа, в котором он благодарит ее за поддержку и признает, что многое потерял. В итоге он сам выходит на лед и обнимает ее.

"Я не мог выбраться: что бы я ни делал, я падал в бездну. Ты ждала меня. Ты была моим светом. И я здесь, здесь, моя родная, моя любимая. Твоя вера, твоя любовь помогли мне выжить в этой ужасной борьбе со смертью. Да, я многое потерял. Это ужасно больно, очень больно. Но я могу видеть тебя, слышать, чувствовать и обнять тебя. Я люблю тебя", — говорит за кадром голос.

Зрители встретили фигуриста стоя и аплодируя.

Костомаров поблагодарил публику за сочувствие.

Создатель шоу Илья Авербух рассказал, что "Письма любви" были задуманы как тур, посвященный Костомарову. Организаторы собрали и передали письма зрителей фигуристу.

"Я осторожно предложил, потому что тема очень деликатная. Рома согласился. Не раз приезжал к нему домой, мы старались представить, как сделаем это. Первый номер был про Оксану и ее веру, о том, что происходило с ней. Рома присутствовал на всех тренировках, когда ставили номер, подсказывал какие‑то вещи. Финал родился от истории писем. Действительно, это было очень сложное время", — открыл детали подготовки шоу Авербух.

Как мы писали, Костомаров 10 января попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. 7 февраля стало известно, что ему ампутировали обе стопы.

Потеря стоп плохо отразилась на душевном состоянии фигуриста.

А вскоре врачам ради спасения жизни Костомарова пришлось удалить ему и кисти рук.

В июле спортсмен начал публиковать фото своих тренировок с протезами.