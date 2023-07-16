Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает восстановление после нескольких ампутаций. Он работает с тренажерами для развития мышц рук и ног.

Видео с тренировкой спортсмена в тренажерном зале, которое выложил в социальной сети фитнес-тренер российского фигуриста Владимир Перепелкин, появилось на YouTube.

За кадром во время тренировки на ручных тренажерах слышно, как тренер одобрительно говорит Костомарову: "Давай, чемп, работаем".

Также фигурист показал, как занимается на тренажёре, который тренирует мышцы ног.

"Как женщина после родов. Занимаюсь! Видишь, какими мышцами? Приводящими", - пошутил спортсмен на видео.

Костомаров выписался из больницы несколько дней назад, а вскоре ему предстоит вернуться в стационар для протезирования рук.

Роман Костомаров - двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Напомним, Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже стало известно, что он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. В конце января у фигуриста начались проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Спустя неделю у него отняли и кисти рук. А вскоре после этого он перенес два микроинсульта и у него перестал видеть правый глаз.

В начале марта появилась информация, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы, однако врачи не исключали повторного ухудшения состояния фигуриста - ведь после выхода из комы у него вновь начала синеть рука.

А в середине апреля Костомаров поздравил Татьяну Навку с днем рожденья звонком из реанимации.