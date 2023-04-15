Российская олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что фигурист Роман Костомаров поздравил ее с днем рожденья, позвонив из реанимации, где он находится уже несколько месяцев.

Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

"Одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!" - говорится в сообщении.

По данным российской прессы, 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже стало известно, что он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. В конце января у фигуриста начались проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Спустя неделю у него отняли и кисти рук. А вскоре после этого он перенес два микроинсульта и у него перестал видеть правый глаз.

В начале марта появилась информация, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы, однако врачи не исключали повторного ухудшения состояния фигуриста - ведь после выхода из комы у него вновь начала синеть рука. Повторное развитие некроза указывает на то, что победить инфекцию доктора так и не смогли.