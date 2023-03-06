Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров два дня назад начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Однако его состояние вызывает тревогу у врачей: у спортсмена начала синеть рука.

Об этом сообщают российские издания.

На выходных журналисты писали, что Костомаров пошел на поправку, стал дышать самостоятельно и может немного двигаться.

Однако вскоре появилась информация, что врачи не исключают повторного ухудшения состояния фигуриста - ведь после выхода из комы у него вновь начала синеть рука. Повторное развитие некроза указывает на то, что победить инфекцию доктора так и не смогли.

К тому же Роману предстоит тяжелая психологическая реабилитация. 46-летний Костомаров пока дезориентирован, не совсем осознал, что с ним произошло. Ему дают седативные препараты, так как кома часто провоцирует развитие психоза и буйное состояние.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже стало известно, что он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. В конце января у фигуриста начались проблемы с кровообращением.

7 февраля сообщили, что Костомарову ампутировали обе стопы. Спустя неделю у него отняли и кисти рук. А вскоре после этого он перенес два микроинсульта.