Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодня вечером, в 20:00, на цифровых носителях рекламы на улицах столицы Украины будет развеваться флаг государства Израиль.

Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций разместить флаг Израиля. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну. Также флаг Израиля будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках города", - заявил Кличко.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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