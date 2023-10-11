В Берлине школьники устроили митинг за Палестину, их разгоняли 150 полицейских. Эта акция протеста стала продолжением истории с дракой учителя и ученика, который пришел в гимназию с флагом Палестины и кричал "Аллах акбар!".

О митинге сообщает немецкая газета BILD.

В конфликте с педагогом парня поддержали другие ученики, а в среду они вышли на митинг, выкрикивая: "Свободу Палестине!". На акции собрались десятки человек.

Полиция заранее знала об акции и запретила её проводить. Около 150 правоохранителей не дали школьникам вывесить флаг, отобрали у несовершеннолетних листовки и задержали нескольких из них.

Накануне контрразведка ФРГ предупредила, что идеи исламизма особенно интенсивно распространяются в Германии среди молодых людей через TikTok, Instagram и YouTube.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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