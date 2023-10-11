Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал в комментарии "Стране", что обратился к украинским властям с призывом признать ХАМАС террористической организацией.

Соответствующее решение, согласно процедуре, принимается Верховной Радой.

"На этом этапе Украина может морально поддержать Израиль. И это уже происходит. И признать ХАМАС террористической организацией. Думаю, сейчас есть шанс. Тем более, что среди убитых есть граждане Украины. По последним данным, точно известно о троих", - сказал Бродский.

Ранее мы рассказывали, как украинцы покидают Израиль. Также мы сообщали, что на юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими, они находятся в безопасности.

К 11 октября количество израильтян, погибших от вторжения ХАМАС, превысило 1200 человек. Также более трех тысяч получили ранения.

В секторе Газа говорят о 900 погибших.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

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