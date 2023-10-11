Полиция Берлина борется с антиизраильскими надписями, заполонившими стены зданий и асфальт столицы ФРГ.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание пишет, что в последние дни берлинская полиция патрулирует улицы города, закрашивая антиизраильские и антисемитские лозунги, которые множатся на фоне конфликта в Израиле. Особенно много их в районе Нойкёльн, который считается центром сторонников Палестины. Там задержаны трое подозреваемых в нанесении незаконных граффити.

Надпись "Kill Juden" (убивай евреев) и пять свастик появились и на куске Берлинской стены на берегу реки Шпрее, известном как Истсайдская галерея. Из-за этого призыва возбуждено уголовное дело.

"Ненависть к Израилю и евреям стала консенсусом в арабских кварталах Берлина. Этот ужасный тренд хорошо известен, но политики праздно наблюдают за ним", — пишет журналист Bild Гуннар Шупелиус.

Неприятие к Израилю ширится и в других городах ФРГ. Так антисемитский плакат вывесили на фасаде жилого дома в городе Дортмунд на западе Германии. Его тоже демонтировала полиция.

Ранее мы писали, что в Берлине ученик и учитель гимназии подрались из-за войны в Израиле. Юноша пришел в гимназию с флагом Палестины, что вызвало ажиотаж среди учеников, который пытался унять педагог. В итоге пожилого учителя избили.

Вскоре берлинские школьники устроили митинг за Палестину и в поддержку ученика с флагом.