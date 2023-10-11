Чикагская ячейка американского движения за права темнокожих Black Lives Matter поддержала Палестину.

Об этом она сама заявила в соцсети Х.

Сначала активисты BLM запостили в Х картинку с диверсантом ХАМАС на параплане и подписью: "Я поддерживаю Палестину". Затем ее удалили, а пользователи задали вопрос, кто ведет этот аккаунт. В BLM ответили, что иногда "допускают ошибки", но Палестину все-таки поддерживают.

"Действительно уставшие, перегруженные работой чернокожие люди с добрыми сердцами, которые допускают ошибки, иногда критические. Мы поддерживаем Палестину! Мы требуем справедливости, свободы, и я надеюсь, что вы будете столь же щепетильны с сионистами", - ответил аккаунт.

Потом в нем появилось еще несколько постов с призывом к Израилю остановить бомбардировку Газы.

Напомним, международные гуманитарные организации продолжают осуждать Израиль за массированные обстрелы сектора Газа, называя это "коллективным наказанием".

Ранее в ЕС признали, что некоторые шаги Израиля противоречат международному праву и выступили против блокады сектора Газа.

Также власти сектора Газа рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля.