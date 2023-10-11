В секторе Газа остановила работу единственная электростанция, так как закончилось топливо для ее работы.

Об этом сообщают телеканалы "Аль-Джазира" и "Аль-Хадат".

"Аль-Хадат" со ссылкой на местные власти уточняет, что запасы топлива для больничных генераторов закончатся 12 октября. В то же время "Аль-Джазира" пишет, что генераторов хватит на два-четыре дня.

Обстрелы региона со стороны Израиля продолжаются. На видео попал прилет по одному из зданий в секторе Газа.

Тем временем Египет предлагает установить режим прекращения огня на 6 часов, чтобы доставить гуманитарную помощь сектору Газа, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Напомним, министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

А 9 октября Израиль объявил, что вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

Власти сектора Газа рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля.

Также телеканал CNN обнародовал репортаж из сектора Газа, заявив, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.

Ранее в ЕС признали, что некоторые шаги Израиля противоречат международному праву и выступили против блокады сектора Газа.