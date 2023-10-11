Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила помощь от США. Первый самолет с американским вооружением прибыл на авиабазу Неватим на юге Израиля поздно вечером 10 октября.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля в соцсети Х.

"Оборудование было закуплено и доставлено в Израиль отделом министерства обороны Израиля, миссией по закупкам США и отделом международных перевозок. Они координировали прибытие грузового самолета, обеспечивая прямую транспортировку вооружения из США", - сказано в посте.

Тем временем Джо Байден заявил, что обратится к Конгрессу с просьбой одобрить увеличение финансирования Израиля. Он пообещал не допустить, чтобы у Израиля закончились боеприпасы и перехватчики для его системы противовоздушной обороны. Также он сказал, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.

В восточную часть Средиземного моря уже прибыл авианосец США "Джеральд Форд" с ударной группой.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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