Боевики ХАМАС убили в Израиле супружескую пару двух известных советских ученых родом из Харькова - Сергея и Викторию Гредескул. Учёных расстреляли в их доме в Офакиме. Супругам было больше 80 лет.

Об этом сообщают харьковские паблики.

Сергей Гредескул – выпускник Харьковского университета, проводил исследования в Харьковском физико-техническом институте и физико-техническом институте низких температур АН Украины. Является соавтором классической монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей. Он жил в Израиле с 1992 года.

Информацию уже подтвердили на кафедре физики университета Бен Гурион в Негеве.

"Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы. Он стал одним из отцов-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней", - говорится в сообщении.

Между тем по последним данным в Израиле погибли три украинца, девять ранены, шесть считаются пропавшими без вести. Такую статистику приводит спикер украинского МИД Олег Николенко в Фейсбуке.

Около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. 170 украинцев застряли в секторе Газа, который бомбит Израиль. Украинские власти пытаются как-то им помочь.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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