Во время своего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что израильская армия должна избегать жертв среди мирного палестинского населения.

Об этом сообщает ВВС.

По словам Блинкена, которые цитирует ВВС, Израиль имеет право на самооборону, но важно и то, как именно он его реализует. Госсекретарь сказал, что демократические страны отличаются от террористов тем, что придерживаются иных стандартов и несут ответственность в случае их несоблюдения.

"Наша гуманность, ценность, которую мы придаем человеческой жизни и человеческому достоинству - это то, что делает нас теми, кто мы есть. Именно поэтому так важно принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению", — сказал Блинкен.

Как мы писали, Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле и сказал, что ХАМАС должен быть уничтожен.

Между тем эксперты ООН заявили, что удары Израиля по сектору Газа "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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