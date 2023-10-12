Редактор ВВС по международным делам Джон Симпсон объяснил, почему в его СМИ не называют боевиков ХАМАС террористами.

Объяснение опубликовано на сайте ВВС.

"Ответ лежит в основополагающих принципах ВВС. Терроризм — громкое, нагруженное оценочным смыслом слово. Люди употребляют его, говоря о тех, чьи действия они не приемлют с моральной точки зрения. У ВВС просто нет такой задачи — указывать людям, кого поддерживать, а кого осуждать, кто — хороший, а кто — плохой", - заявил редактор ВВС.

По его словам, если редакция ВВС будет называть ХАМАС террористической организацией, то этим она откажется от своего долга сохранять беспристрастность. При этом ВВС цитируют других лиц, кто называют членов палестинской организации террористами, и напоминает, что западные страны считают ХАМАС террористической организацией.

Напомним, в Украине ХАМАС террористической организацией не признан.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.