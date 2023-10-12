Экономист из США заявил, инвесторы не учитывают рисков большой войны на Ближнем Востоке
Инвесторы не учитывают риск возможного крупного конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом заявил Bloomberg американский экономист Нуриэль Рубини в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко.
По его словам, на рынке считают базовым сценарий, по которому Израиль захватит сектор Газа, уничтожит ХАМАС и этим все ограничится.
"Рынки исходят из базового сценария, в котором Израиль оккупирует Газу, это будет выглядеть ужасно, но конфликт будет локализованным", - говорит Рубини.
Но существует, по его мнению, и "негативный сценарий", при котором в конфликт вмешаются Иран и Ливан, что может привести к войне между Израилем и Ираном.
"Если бы это было так, то, конечно, поставки нефти из Персидского залива были бы нарушены, и цены на нефть резко выросли бы, а экономический эффект для всего мира был бы огромным. Это не базовый сценарий, но такой риск есть", - заявил Рубини.
Если цены на нефть действительно вырастут, это станет для мира "стагфляционным шоком" (стагфляция - одновременный рост цен и падение экономики) и "огромной дилеммой для центральных банков".
Ранее эксперты заявляли, что война Израиля и ХАМАС не должна существенно повлиять на цены на нефть.
А военные аналитики полагают, что Израилю грозит война на пять фронтов: с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.
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