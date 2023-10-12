Инвесторы не учитывают риск возможного крупного конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Bloomberg американский экономист Нуриэль Рубини в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко.

По его словам, на рынке считают базовым сценарий, по которому Израиль захватит сектор Газа, уничтожит ХАМАС и этим все ограничится.

"Рынки исходят из базового сценария, в котором Израиль оккупирует Газу, это будет выглядеть ужасно, но конфликт будет локализованным", - говорит Рубини.

Но существует, по его мнению, и "негативный сценарий", при котором в конфликт вмешаются Иран и Ливан, что может привести к войне между Израилем и Ираном.

"Если бы это было так, то, конечно, поставки нефти из Персидского залива были бы нарушены, и цены на нефть резко выросли бы, а экономический эффект для всего мира был бы огромным. Это не базовый сценарий, но такой риск есть", - заявил Рубини.

Если цены на нефть действительно вырастут, это станет для мира "стагфляционным шоком" (стагфляция - одновременный рост цен и падение экономики) и "огромной дилеммой для центральных банков".

Ранее эксперты заявляли, что война Израиля и ХАМАС не должна существенно повлиять на цены на нефть.

А военные аналитики полагают, что Израилю грозит война на пять фронтов: с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.