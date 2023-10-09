Цены на нефть взлетели более чем на четыре процента после начала новой войны в Израиле.

Об этом сообщает AFP.

Марка Brent подскочила на 4,7 процента - до 86,65 долларов, а нефть West Texas Intermediate выросла на 4,5 процента - до 88,39 долларов, сообщает AFP.

Отмечается, что нефть дорожает из опасений по поводу возможных потрясений в этом богатом нефтью регионе.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти Urals в портах на Балтике и Черном море достигла 86 долларов за баррель. По данным Bloomberg, частично это связано с тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Ограничения имели двойной эффект: ужесточение мирового рынка нефти и повышение цен именно на тот тип нефти, которую добывают обе страны.

Также в начале сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 18 ноября 2022 года. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 1,32% - до 87,06 долларов за баррель.

Напомним, что бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля.