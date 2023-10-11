Финансы РФ оказались устойчивыми, несмотря на санкции, "что дало ей свободу вкачивать деньги в свою военную машину".

Об этом пишет The New York Times.

Почти треть расходов России в следующем году - примерно 109 миллиардов долларов - будет направлена ​​на оборону. При этом, по оценкам РФ, ее экономика вырастет в следующем году на 2,5%.

"Москва нашла других покупателей на свою нефть. Она быстрыми темпами вкачивала деньги в экономику для финансирования своей военной машины, обеспечив работой почти каждого доступного работника и повысив размер еженедельных зарплат", - объясняет причины роста издание.

При этом уточняется, что "производство пуль увеличивает темпы роста страны, но не обязательно улучшает качество жизни". NYT пишет о падении курса рубля и росте цен, как признаке наличия проблем в реальной экономике.

В то же время "очень сложно сравнивать качество жизни до и после войны", пишет издание - поскольку выделяются деньги для раненых солдат и семей погибших в боях, а также для "интеграции новых регионов".

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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