Украина пошла на уступку ради €500 млн. В НАПК приостановили статус спонсора войны для венгерского OTP Bank
Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 миллионов евро из военного фонда ЕС.
Об этом говорится на сайте НАПК.
НАПК объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чего неоднократно требовал Будапешт.
НАПК пишет, что надеется на то, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро необходимой военной помощи ЕС для украинского народа.
Также НАПК приостановило статус международного спонсора войны для пяти греческих компаний-перевозчиков – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.
В НАПК надеются, что такой шаг исключит возможность блокировки Грецией будущего пакета санкций ЕС.
OTP Bank был внесен в список международных спонсоров войны в начале 2023 года.
Напомним, что ранее НАПК внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в список международных спонсоров войны.
После этого Венгрия пригрозила блокировать санкции ЕС против России после внесения OTP банка в список спонсоров войны.
Также мы писали о том, что Венгрия продолжит блокировать военную помощь ЕС Украине, пока ее OTP-банк остается в списках спонсоров войны.
Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
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