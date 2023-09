Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 миллионов евро из военного фонда ЕС.

Об этом говорится на сайте НАПК.

НАПК объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чего неоднократно требовал Будапешт.

НАПК пишет, что надеется на то, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро необходимой военной помощи ЕС для украинского народа.

Также НАПК приостановило статус международного спонсора войны для пяти греческих компаний-перевозчиков – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

В НАПК надеются, что такой шаг исключит возможность блокировки Грецией будущего пакета санкций ЕС.

OTP Bank был внесен в список международных спонсоров войны в начале 2023 года.

