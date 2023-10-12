ХАМАС утверждает, что своей атакой предупредил нападение Израиля.

Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Салих аль-Арури.



"Мы получили информацию о том, что Израиль планирует напасть на нас после еврейского праздника Суккот. По этой причине мы приняли меры до того, как они атаковали, и приняли решение о превентивной операции. Нашей целью были военные объекты и базы, мы захватили их за три часа, и это удивило даже нас. Мы вошли на вражеские базы всего с 1200 солдатами, и на развал наглой армии понадобилось всего три часа. Израиль пытается отвлечь внимание из-за своей неудачи", – заявляет аль-Арури.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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