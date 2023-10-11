Известная украинская фешн-блогер Амина Ктефан поддержала Палестину и сравнила ХАМАС с "Азовом".

Об этом она написала у себя в Telegram в одном из серии постов о войне между Израилем и Палестиной.

"Это группа, сформированная обычными гражданами, которым надоело жить в подавлении. Если приводить пример, то ХАМАС - это как украинский "Азов", только где-то радикальнее, потому что условия и уровень войны там тоже намного радикальнее", - заявила блогер.

По ее словам, боевики ХАМАС пытались решить все "дипломатичным и мирным способом".

"Основатель организации Ахмед Ясин был человеком на инвалидном кресле и подвергался пыткам на протяжении десяток лет в израильских тюрьмах. С начала основания XAMАC пытались решить все дипломатией и мирными протестами, но это только увеличило израильскую высокомерность и тиранию. Лидеров организации арестовывали, подвергали пыткам и взрывали их дома. Со временем XAMАС стал управлять Газой. Израиль продолжал обстреливать этот город", - считает Ктефан.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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