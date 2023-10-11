Ключевые иранские чиновники не знали о нападении ХАМАС на Израиль - разведка США
США получили разведданные о том, что руководство Ирана было удивлено атакой ХАМАС на Израиль, что ставит под сомнения слухи о причастности Ирана.
Об этом сообщила New York Times со ссылкой на чиновников.
По данным разведки, ключевые иранские чиновники не знали о готовящемся нападении.
По словам официальных лиц США и еще одного представителя на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты, Израиль и ключевые региональные союзники не нашли доказательств того, что Иран напрямую способствовал планированию нападения.
Напомним, ранее Иран отмежевался от причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что атаку устроили сами палестинцы, а не какие-либо сторонние силы.
Также мы писали, что президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. По его мнению, за сегодняшней масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа палестинской группировкой ХАМАС.
Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.
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