США получили разведданные о том, что руководство Ирана было удивлено атакой ХАМАС на Израиль, что ставит под сомнения слухи о причастности Ирана.

Об этом сообщила New York Times со ссылкой на чиновников.

По данным разведки, ключевые иранские чиновники не знали о готовящемся нападении.

По словам официальных лиц США и еще одного представителя на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты, Израиль и ключевые региональные союзники не нашли доказательств того, что Иран напрямую способствовал планированию нападения.

Напомним, ранее Иран отмежевался от причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что атаку устроили сами палестинцы, а не какие-либо сторонние силы.

Также мы писали, что президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. По его мнению, за сегодняшней масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа палестинской группировкой ХАМАС.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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