Атака на Израиль движения ХАМАС эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США, если принять во внимание разницу в численности населения двух стран.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Он сказал, что если брать соотношение к размеру населения Израиля, то это эквивалент десяти 9/11 – насколько велика и опустошительна была эта атака.

Жертвами терактов 11 сентября стали почти 3 тысячи человек при населении США свыше 330 миллионов человек. В Израиле живут около 9 миллионов, там погибли около 1300 человек.

Блинкен добавил, что ему показали фотографии последствий атаки ХАМАС, на которых запечатлены изрешеченные пулями младенцы, обезглавленные солдаты и заживо сожженные люди. По его словам, "это за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, и, упаси Бог, пережить".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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