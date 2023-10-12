В пятницу, 13 октября, США начинают вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Президент Джо Байден поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно", - сказал он.

Представитель Белого дома сообщил, что с 13 октября американское правительство организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз своих граждан из Израиля в Европу.

"Все еще прорабатываются некоторые детали этого", - пояснил Кирби.

Напомним, эксперты считают, что Израилю может грозить война на пять фронтов.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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