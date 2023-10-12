США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол", но продолжат поддерживать и Украину.

Как сообщает АР, такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Остин сообщил, что небольшая группа сил специальных операций США в настоящее время помогает Израилю в разведке и планировании.

Министра обороны заявил, что им не было поручено спасать заложников, вопреки некоторым сообщениям, но они могли бы это сделать, если бы их об этом попросили.

Ранее сообщали, что в Европе опасаются нехватки боеприпасов для Израиля, поскольку они пошли на помощь Украине.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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