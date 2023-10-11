Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные Военно-воздушные силы.

Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

При этом, по словам Остина, применение Украиной F-16 может начаться не ранее будущей весны.

"И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова примут инициативу и помогут возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее Воздушных сил", – сказал он.

Также эту коалицию возглавят Дания и Нидерланды.

Глава Пентагона сообщил, что США будут тесно координировать свои действия с Украиной и другими партнерами, сосредотачиваясь на развитии потенциала украинских истребителей F-16.

Ранее Остин анонсировал новый пакет помощи Украине на 200 млн долл., включающий боеприпасы, системы ПВО, противотанковое оружие и вооружение для борьбы с дронами.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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