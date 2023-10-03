Пентагон готов отправить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден даст добро.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", - заявил Bloomberg помощник главы Минобороны США Дуглас Буш.

По его словам, американское Минобороны уже "некоторое время было подготовлено ​​к такому развитию событий" и "готово действовать быстро". Источники говорят, Байден уже сообщил Зеленскому, что поставка состоится.

В сентябре Буш говорил, что Пентагон уже готовится к начальным поставкам в ближайшее время первой версии замены ATACMS большей дальности под названием Precision Strike Missile.

Ранее сообщалось, что по данным Politico Госдеп США и Пентагон представляют разные точки зрения на вооружение Украины.

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