Пентагон готов отправить Украине ракеты ATACMS, как только Байден даст добро - СМИ
Пентагон готов отправить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден даст добро.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", - заявил Bloomberg помощник главы Минобороны США Дуглас Буш.
По его словам, американское Минобороны уже "некоторое время было подготовлено к такому развитию событий" и "готово действовать быстро". Источники говорят, Байден уже сообщил Зеленскому, что поставка состоится.
В сентябре Буш говорил, что Пентагон уже готовится к начальным поставкам в ближайшее время первой версии замены ATACMS большей дальности под названием Precision Strike Missile.
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