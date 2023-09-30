Украина потратит полтора миллиарда долларов на ракеты и дроны "для нанесения ударов по целям на российской территории".

Об этом пишет CNN.

Так телеканал прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о грядущих расходах на вооружение.

По словам премьера, правительство Украины планирует в 2024 году потратить полтора миллиарда долларов на производство военной техники, что будет в семь раз больше, чем в прошлом году.

"Эти планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории РФ, за пределами линии фронта", - комментирует слова Шмыгаля CNN.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не будет применять ATACMS по территории РФ. По его словам, данное оружие будет использоваться исключительно для защиты.

Мы также сообщали, что Украина заверила США, что не будет использовать переданные ей кассетные боеприпасы на российской территории - в Министерстве обороны заявили, что данный тип оружия будет использоваться для реализации права на оборону территорий.