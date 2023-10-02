Весна 2024 года обещает стать потенциально важной фазой войны в Украине.

Об этом пишет CNN.

По мнению телеканала, обе стороны будут использовать зиму для переоснащения.

"Затем будут развернуты первые украинские истребители F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большой дальности (помимо растущих отечественных производственных линий в Украине)", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на экспертов пишет о том, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике.

При этом "часто и ошибочно утверждается, что у русских заканчиваются ракеты и другие боеприпасы". В Украине ждут новой кампании ракетных ударов по энергетике.

В то же время неясно, будут ли крупные наступления с обеих сторон.

"Среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение надвигающегося тупика", - пишут журналисты.

"Все чаще говорят о том, что конфликт продлится до 2025 года. История показывает, что после своего начала войны имеют тенденцию закостенеть. Именно это произошло после 2014 года на Донбассе", - говорится в публикации.

Напомним, военные эксперты высказывают предположения, что Запад начал готовиться к затяжной войне.

Ранее американский генерал Марк Милли сообщил о продолжении наступления ВСУ зимой.