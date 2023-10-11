Бельгия отправит в Украину истребители F-16 в 2025 году.

Об этом сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в эфире брюссельского радио Bel RTL.

Она не уточнила, сколько самолетов будет отправлено. Поставка будет зависеть от передачи Бельгии новых F-35.

Накануне состоялся телефонный разговор Дедондер и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее сообщалось, что в ЕС пока не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на 2024 год.

Также мы писали, что военный аналитик Bild назвал главные проблемы Украины на поле боя.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.