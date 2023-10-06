Швеция может отправить истребители в Украину только после вступления в НАТО.

Об этом сообщает телеканал Sky.

Шведское правительство объявило сегодня о 14-м пакете военной помощи Киеву и оценило вероятность того, что оно может передать свои истребители Gripen.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что законодатели оценивают "условия, при которых Швеция может внести свой вклад в область боевых самолетов".

"Мы можем сделать это, расширив наше участие в коалиции F-16 или пожертвовав или экспортировав систему Gripen", – сказал он.

Результаты этой оценки должны появиться в следующем месяце.

"Мы также заявили, что обязательным условием предоставления истребителей является то, что Швеция является союзником по НАТО, и у нас был диалог с украинцами, и они выразили свое понимание этого", – добавил Джонсон.

Ранее военный аналитик Bild Юлиан Рёпке говорил, что самая большая проблема Украины - это живая сила на поле боя и отсутствие современной авиации.

В конце сентября в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали учить английский язык на авиабазе в Техасе. Лишь после прохождения курсов английского начнется само обучение на истребителях F-16.