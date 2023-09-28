Украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали учить английский язык на авиабазе в Техасе.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, после прохождения курсов английского начнется само обучение на истребителях F-16. Это будет происходить на авиабазе "Моррис" Нацгвардии США в штате Аризона.

Напомним, недавно в США заявили, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года. Однако после этого украинцам еще нужно будет вернуться в Европу и пройти там дополнительную подготовку в НАТО. Американские военные не смогли оценить, сколько времени она займет.

По данным The Wall Street Journal, самолеты F-16 могут быть в Украине уже в феврале 2024 года. По оценкам украинских официальных лиц, США могут подготовить первую группу украинских пилотов за пять месяцев. Эта группа, насчитывающая менее 10 пилотов.

Ранее газета The New York Times писала, что обучение украинцев на самолетах F-16 может занять несколько лет из-за сложностей со знанием английского языка.