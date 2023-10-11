Украина получила от США грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов государственного бюджета через целевой фонд Всемирного банка.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Цель проекта — частичная компенсация расходов государственного бюджета. По утверждению ведомства, иностранное финансирование идет на покрытие социальных и гуманитарных нужд, не связанных с вопросами безопасности и обороны.

Ранее мы писали, что Бельгия предоставит Украине пакет помощи в размере 1,7 млрд евро. В него войдут налоги с прибыли от замороженных российских активов. Бельгия является первой страной, которая использует замороженные российские активы в пользу Украины.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.