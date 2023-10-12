Позиция республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ.

Об этом пишет Financial Times.

"Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - пишет издание со ссылкой на свои источники и военных экспертов.

Главным образом это касается поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. Ими разрушаются российские укрепления. При том делать это нужно быстрее, чем РФ их отстраивает.

"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - считает Дара Массикот из Фонда Карнеги за международный мир.

FT напоминает, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.

При этом американский генерал Чарльз Браун говорит, что Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно 5,4 млрд долл. в запасе на эти цели.

"Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы зимой и весной", - говорит Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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