Немецкая компания Rheinmetall заказала 155-мм артиллерийские снаряды на 1,35 млрд евро.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

"Rheinmetall сделала крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы после второго отзыва в рамках существующего рамочного заказа с правительством Германии", – сообщила компания в заявлении для прессы.

"Война в Украине вынудила вооруженные силы многих стран пополнить запасы боеприпасов. В связи с этим компания Rheinmetall уже сделала несколько крупных заказов на артиллерийские боеприпасы", – добавили в оборонном концерне.

По данным компании, выполнение заказа запланировано на 2024 год.

Напомним, в ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

Ранее власти Германии одобрили создание совместного предприятия между немецкой оборонной компанией Rheinmetall и Украиной. Новое предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием и производством военной техники.