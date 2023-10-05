Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы SurveilSpire для обнаружения и борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает пресс-служба концерна в соцсети X (ранее Twitter).

"Заказ в двузначном диапазоне миллионов евро. Заказ сделало немецкое правительство. Доставка комплексов уже началась", - говорится в сообщении Rheinmetall.

Отмечается, что компания выиграла новый тендер на поставку ВСУ таких систем. В состав комплекса входят мобильная башня с камерами дневного и ночного видения, пилотируемые дроны и система управления. Также в комплект входят транспортные средства.

Система SurveilSpire используется, в частности, для мониторинга участков местности может обеспечить сеть 5G. Rheinmetall разрабатывает комплекс в сотрудничество эстонской компанией DefSecIntel.

Кроме того, SurveilSpire использует беспроводные каналы связи для передачи видео на мобильный командный пункт - например, 4G и Starlink. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы. Полученную от камер и разведывательных дронов информацию блок управления комплекса обрабатывает с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта. Для развертывания системы нужны всего три человека.

Напомним, ранее Rheinmetall планировал передать Украине два зенитных комплекса Skynex, которые могут сбивать дроны и крылатые ракеты.

Также сообщалось, что Австралия передала Украине систему-убийцу дронов Slinger, способную сбивать беспилотники и вертолеты.