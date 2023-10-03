Украина стала крупнейшим покупателем оружия в Германии, которая бьет рекорды по экспорту вооружений.

Об этом пишет Spiegel.

За первые девять месяцев текущего года ФРГ экспортировала оружия на 8,76 миллиардов евро (за весь прошлый год было 8,35 млрд).

Более трети от этой суммы пришлось на Украину (3,3 млрд). Вторым по величине получателем с объемом чуть более миллиарда евро является Венгрия, за ней следуют США с 467 миллионами евро.

Только в 2021 году общенемецкий военный экспорт выше - 9,35 миллиарда евро. Но, не исключено, что в этом году рекорд будет перекрыт.

Напомним, власти Германии одобрили создание совместного предприятия между немецкой оборонной компанией Rheinmetall и Украиной.

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