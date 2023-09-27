Представители немецкой химической промышленности заявили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что их отрасль оказалась на грани краха из-за кризиса, запущенного войной в Украине.

Об этом передает Bild.

Сектор химпрома занимает третье место по величине в Германии. В 2023 году объем производства упал на 16,5% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году падение было ещё больше - около 20%.

На встрече с Шольцем представители химпрома передали канцлеру ФРГ документ, согласно которому отрасли, где работают 1,1 млн человек, грозит массовое сокращение рабочих мест, поскольку многие производства намерены перенести на более дешевые площадки за рубежом.

Отмечается, что химическая отрасль очень сильно зависит от цен на энергоносители, которые значительно выросли с начала вторжения РФ (в частности, речь идет о ценах на газ). Также в отрасли негативно оценивают энергетическую политику правительства ФРГ.

Представители отрасли призывают правительство принять меры, чтобы снизить стоимость энергоресурсов и положить конец "бюрократическому безумию".

Ранее мы писали, что немецкие производители удобрений останавливают работу, поскольку их производство становится нерентабельным из-за поставки дешёвых удобрений из России, которые не подпадают под санкции.

Напомним, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Также мы сообщали, что Шольц считает, что настоящей причиной нынешнего экономического кризиса в Европе является рост экономик стран Азии, а пандемия и война в Украине лишь ускорили эти тенденции.