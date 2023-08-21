В Китае закончился 40-летний бум. Экономическая модель, которая вывела страну из бедности в статус великой державы, кажется сломанной "и повсюду есть признаки бедствия".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание считает, что модель крупных государственных инвестиций в экономику перестала работать, поскольку Китай уже догнал ведущие экономики мира.

"Страна тонет в долгах, у нее заканчиваются объекты для строительства. В некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты. Миллионы квартир пустуют. Окупаемость инвестиций резко снизилась", - пишет WSJ.

Но строительство часто не нужных объектов продолжается, чтобы стимулировать экономику. Тем не менее, "производство сократилjсь, экспорт сократился, а безработица среди молодежи достигла рекордно высокого уровня".

МВФ оценивает рост ВВП Китая в ближайшие годы ниже 4% - это менее половины его показателя за последние четыре десятилетия.

"При таких темпах Китаю не удастся достичь поставленной Си Цзиньпином цели удвоить размер экономики к 2035 году", - говорится в статье.

При этом издание делает оговорку, что многие предыдущие прогнозы об экономическом крахе Китая не оправдались. А растущее производство электромобилей и возобновляемых источников энергии напоминает, что Китай способен доминировать на рынках.

Также рост напряженности в отношениях с США может побудить Китай ускорить внедрение инноваций в сфере искусственного интеллекта и полупроводников. Кроме того, для разгона экономики Пекин может начать увеличивать бюджетные расходы и повысить "скудные" социальные пособия, побуждая людей больше тратить.

Экономисты прогнозируют, что экономика Китая тем не менее может войти в застой аналогичный тому, что переживала в 90-х Япония. Но в отличие от соседней страны, у Китая доход на душу населения ниже, чем у стран "Большой семерки" - 12 850 долларов против 42 440 у Японии. И это, по мнению журналистов, в период экономической стагнации "может также подорвать общественную поддержку Си".

WSJ пишет, что в Китае для решения этих проблем рассматривается вариант перехода к потребительской модели экономики, как в США и Европе.

Но, по данным собеседников издания в Китае, "Си и некоторые из его заместителей по-прежнему с подозрением относятся к потреблению в американском стиле, которое они считают расточительным в то время, когда Китай должен сосредоточиться на укреплении своего промышленного потенциала и подготовке к потенциальному конфликту с Западом".

Ранее мы писали, что Китай увеличил запас импортируемых продуктов и энергии.

Также сообщалось, что в мае поставки российского газа в Китай достигли исторического рекорда.