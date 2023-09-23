Германия может передать Украине надводные дроны.

Об этом заявило Министерство обороны ФРГ по итогам недавнего "Рамштайна".

Сообщается, что надводные беспилотники войдут в "зимний" пакет помощи на 400 миллионов евро.

"50 надводных дронов помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет пожертвований из фондов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть предоставлено Украине как можно быстрее", - говорится на сайте ведомства.

При этом на сайте правительства ФРГ указана другая цифра для надводных дронов - 10, а не 50.

Также к этой категории поставок идет следующая ремарка: "Это промышленная поставка, финансируемая за счет средств инициативы по обучению. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще продолжается".

То есть, не совсем понятно, что это будут за аппараты - готовые дроны или помощь в их производстве.

Военные эксперты, которых опросил журнал Forbes заявляют, что Германия может рассматривать разработку и производство этих дронов у себя, чтобы потом передать Украине. При этом, как они указывают, сейчас о наличии таких аппаратов у Бундесвера или немецкого ВПК ничего не известно.

"У Бундесвера нет их запасов или явных немецких промышленных партнеров с подходящими военными дронами, которые могут быть поставлены десятками в короткие сроки", - говорится в статье Forbes.

Ранее американские журналисты впервые посетили секретную базу украинских ВМС, где тестируют морские беспилотники.

Между тем россияне наращивают оборону в Черном море и установили боновые заграждения от водных дронов.