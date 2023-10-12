В ближайшую субботу израильский национальный авиаперевозчик "Эль Аль" впервые с 1982 года выполнит рейс в субботу - Шабат, когда нельзя работать.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что на двух самолетах Boeing 787 в страну вернут призванных на срочную военную службу резервистов, членов медицинских бригад и сотрудников сил безопасности Израиля из Нью-Йорка, Мадрида и Бангкока. Рейсы будут бесплатными, за счет самой "Эль Аль" и американских финансовых организаций.

В заявлении национального авиаперевозчика говорится, что он получил необходимое религиозное разрешение на выполнение рейсов.

Шабат - седьмой день недели в иудаизме. Это суббота, когда Тора предписывает евреям воздерживаться от работы.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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