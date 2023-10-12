В итальянской столице Риме в поддержку Израиля подсветили Триумфальную арку императора Тита. Ее построил император Домициан вскоре после смерти Тита в 82 году в память о жестоком подавлении иудейского восстания и взятии Иерусалима римлянами в 70 году н. э.

Во время трагических событий в Иерусалиме был разрушен главный храм иудеев - Иерусалимский храм, а население города было уничтожено или продано в рабство. На одном из барельефов арки римляне несут украденную из храма менору.

Считается, что в то время, которое получило название периода Первой иудейской войны, были убиты 600 тысяч евреев.

Некоторые пользователи соцсетей расценили подсветку как издевку и жесткий троллинг Израиля.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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