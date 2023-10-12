Живущих за границей израильтян призывают быть особо осмотрительными в пятницу.

Как сообщает Би-Би-Си, израильский МИД и Совет национальной безопасности распространили совместное заявление, в котором настоятельно призывают всех израильтян, находящихся за границей, принять дополнительные меры предосторожности завтра.

Ранее группировка ХАМАС призвала своих сторонников по всему миру устроить в пятницу "день ярости".

Как говорится в заявлении, существует вероятность попыток нападения на израильтян и евреев, а также уличных акций, которые могут вылиться в насилие.

Израильтянам за границей рекомендуется "проявлять бдительность, держаться в стороне от акций протеста и демонстраций и при возможности узнавать у местных служб безопасности о возможных протестах или случаях нарушения порядка поблизости от них".

По сообщениям израильских медиа, в пятницу в дипмиссиях Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном.

Также Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября в США.