Армия Израиля призвала жителей города Газы эвакуироваться на юг "для обеспечения своей безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус.

"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", – сказал он.

Тем временем в сети появилось новое видео ночных ударов Израиля по сектору Газа.

Накануне Минздрав Палестины сообщил, что число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек. В свою очередь Красный Крест заявил, что больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.

Напомним, 9 октября Израиль объявил, что вводит "полную осаду" сектора Газа после атак ХАМАС.

Власти сектора Газа рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля. Отмечалось, что в секторе Газа нет ни воды, ни электричества, ни топлива.

Также телеканал CNN обнародовал репортаж из сектора Газа, заявив, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.