Организация Human Rights Watch заявила, что Израиль использует боеприпасы с белым фосфором в секторе Газа и Ливане, что "подвергает гражданское население риску серьезных и долгосрочных травм".

Об этом сообщили после проверки видео бомбежек, снятых в Ливане и Газе 10 и 11 октября.

На этих видео "запечатлены множественные взрывы артиллерийского белого фосфора над портом города Газа и двумя сельскими районами вдоль израильско-ливанской границы".

"Использование белого фосфора в секторе Газа, одном из самых густонаселенных районов мира, увеличивает риск для гражданского населения и нарушает запрет международного гуманитарного права подвергать гражданское население неоправданному риску. Каждый раз, когда белый фосфор используется в густонаселенных гражданских районах, это создает высокий риск мучительных ожогов и пожизненных страданий", - сказала Лама Факих, директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке.

По ее мнению, "белый фосфор является противозаконным и неизбирательным при взрыве в густонаселенных городских районах".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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