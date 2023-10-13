В четверг, 12 октября, был день рождения у похищенной боевиками ХАМАС израильской девушки Ноа. Ей исполнилось 26 лет.

Об этом написал официальный аккаунт государства Израиль в соцсети "Х" (ранее Twitter) в надежде, что девушка каким-то образом увидит это сообщение.

"Эту красивую женщину зовут Ноа. Она была взята в заложники ХАМАС во время музыкального фестиваля. Сегодня ей 26 лет. Ее родители просят всех поздравить ее с днем рождения в надежде, что, возможно, эти сообщения каким-то образом дойдут до нее", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом люди поздравляют Ноа и желают ей благополучно вернуться домой к своей семье.

Видео момента, как боевики ХАМАС берут ее в плен, облетело весь мир.

Напомним, на фестивале Nature Party в Израиле возле сектора Газа погибли около 200 человек, среди них известный бывший футболист.

Ранее чудом выжившая на расстрелянном боевиками ХАМАС музыкальном фестивале девушка рассказала о своем спасении.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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