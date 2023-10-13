В секторе Газа уже более 423 тысяч внутренних беженцев. Это более 20% всего населения палестинского анклава.

Такие данные приводит ООН.

Ранее называлась цифра в 250 тысяч беженцев.

Более двух третей перемещенных лиц укрываются в школах, находящихся в ведении структур ООН.

Правозащитные организации "выразили обеспокоенность по поводу инцидентов, когда гражданские лица и гражданские объекты, по-видимому, стали прямыми объектами израильских авиаударов", добавили в ООН.

Ранее в армии Израиля призвали палестинцев покинуть Газу и переместиться на юг анклава.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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