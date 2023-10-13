ООН настоятельно призывает Израиль отменить приказ об эвакуации людей из северной части сектора Газа, чтобы не превратить "то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию".

Об этом заявил представитель организации Стефан Дюжаррик, передает The New York Times.

По оценке ООН, такая эвакуация, на которую Израиль дал 24 часа, повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

"Тот же приказ распространялся на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники", — сказал Дюжаррик.

На данный момент ООН называет цифру в 425 тысяч переселенцев, из которых две трети укрылись в школах под управлением ООН.

Мы сообщали, что в Израиле готовятся к эвакуации из городов на границе с Ливаном в связи с риском вторжения "Хезболлы".

А также, что Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле и заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

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